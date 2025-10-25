Gazze Mahkemesi Nihai Oturumu — Karar Yarın

Gazze Mahkemesi: 'Nihai Oturum'un Üçüncü Günü Tamamlandı

Gazze Mahkemesi tarafından düzenlenen 'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum' programının üçüncü günü sona erdi. Mahkeme, yarın nihai kararını açıklayacak.

Oturum ve Konular

Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen üçüncü günde 'Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma' gündemi ele alındı ve 'Uluslararası Sistemin Yanıtı' oturumu yapıldı.

Oturumda söz alan isimler arasında Doç. Dr. Ardi Imseis (Queen's Üniversitesi, Kanada), Doç. Dr. Darrly Li (Chicago Üniversitesi, ABD), insan hakları avukatı Craig Mokhiber, Prof. Mary Kaldor (LSE), Prof. Aslı Bali (Yale Üniversitesi, ABD) ve yazar Vasuki Nesiah yer aldı.

'Direniş ve Dayanışma' Oturumu

'Direniş ve Dayanışma' başlığı altındaki sunumlarda gazeteci Ramzy Baraud 'Gazze'nin Tarihsel ve Siyasi Bağlamda Direnişi', Wadie Said 'Kendini Savunma, Direniş ve Tersine Gerçeklik', aktivist Yasemin Acar 'Küresel Sumud Filosu', yazar Jake Romm 'Hind Rajab Vakfı' ve Filistinli aktivist Jamal Juma 'Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi (BDS)' sunumlarını gerçekleştirdi.

Charlotte Qvale 'Oslo Dayanışması', David Swanson 'Savaşın Ötesinde Dünya', Metin Doğan 'Anadolu Sivil Toplum Platformu', Hüseyin Dişli ve Hasan Basri Bülbül ise 'Yeryüzü Avukatları Derneği' konularında konuştu.

Metin Doğan'ın Vurguları

Metin Doğan sunumunda terör devletleri, katliam, soykırım ve insanları utanca düşüren olaylardan söz etmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Gazze, bizim birleştiricimiz oldu. Gazze'ye teşekkürlerimi sunmalıyım ki şunu fark ettim. Biz sandığımızdan daha fazlaymışız. Değişik din ve etnik kökene sahip kişiler, soykırıma karşı bir oldu. Çifte vatandaşlar, İsrail'i yönetenler kadar suçlu. Onlar da yargılanmalı. Ben diyorum ki bu sorunu da ajandanıza not düşün. Bunlar bizim ülkemizde de yaşıyor, İsrail'e gidiyor, cephelerde savaşıyor ve ülkemize geri dönüyor, Türk halkı da bundan hoşnut değil.'

Raporlar ve Sonraki Adımlar

Mahkeme üyeleri oturumların ardından hazırladıkları raporları 'Eylem Çağrısı' adıyla sundu. Mahkemenin üyelerinin genel yansımalarının aktarılacağı yarınki oturumda, Saraybosna ve İstanbul'daki toplantılar gözden geçirilerek ileriye dönük değerlendirmeler yapılacak ve ardından 'Gazze Mahkemesi'nin nihai kararı duyurulacak.

'Gazze Mahkemesi' Girişimi

'Gazze Mahkemesi', İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen savaş suçlarını, hukuki, siyasi ve etik yönleriyle araştırmak üzere kurulan bağımsız bir inisiyatif ve insanlık vicdanına dayanan bir mahkemedir.

Uzun hazırlık sürecinin ardından girişim ilk uluslararası toplantısını İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdi. Proje, eski BM Filistin Özel Raportörü Prof. Dr. Richard Falk liderliğinde yürütülüyor; başkanlık heyetinde Michael Lynk, Hilal Elver, Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green gibi isimler yer alıyor.

Mahkemenin bileşenlerinden ve 'mahkeme üyeleri' arasında dünyadan çok sayıda tanınmış isim bulunuyor: Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al Arian, Frank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan ve Victoria Brittain.

Mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantısı Kasım 2024'te Londra'da, ikinci aşaması Mayıs 2025'te Saraybosna'da düzenlendi. Mahkeme, İsrail'in Gazze soykırımına ve Filistin halkına yönelik iddia edilen hak ihlallerine ilişkin çok boyutlu inceleme yaparak uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

