Gazze Mahkemesi Nihai Oturumunda AA'nın 'Kanıt' Belgeseli Gösterildi

Gazze Mahkemesi'nin nihai oturumunda Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' belgeseli izlendi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:14
Bağımsız girişimin son gününde Anadolu Ajansı yapımı belgesel sunuldu

Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum programının son gününde, küresel ve bağımsız bir girişim olarak Gazze Mahkemesi'nin nihai kararını açıklayacağı ortamda, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' belgeseli izlendi.

Gazze Mahkemesi, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız bir girişim olarak biliniyor.

Belgeselin gösterimi, programın son gününde yapılan etkinlikler arasında yer aldı ve duruşmanın içeriklerine ilişkin sunumların bir parçası oldu.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının son gününde, Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli gösterildi.

