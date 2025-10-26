Gazze Mahkemesi Nihai Oturumunda AA'nın 'Kanıt' Belgeseli Gösterildi

Bağımsız girişimin son gününde Anadolu Ajansı yapımı belgesel sunuldu

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının son gününde, Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli gösterildi.