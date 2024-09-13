Gazze'nin ABD Seçimlerine Etkisi: Müslüman Seçmenler Sandıkta Seslerini Duyuracak

Gazze Krizi ve ABD Seçimleri

Kasım 2024’te düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde, ABD’de Gazze konusuna duyarlı Müslüman Amerikalılar, sandıkta etkilerini göstermek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Müslüman Seçmenler Harekete Geçti

Kritik salıncak eyaletlerdeki Müslüman nüfus, seçimlerin sonucunu belirlemede önemli rol oynayabilir. Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, Müslüman seçmenler arasında Demokrat Parti'ye destek yüksekken, Cumhuriyetçilerin politikalarına karşı duruş gözlemleniyor.

Sandıkta Gazze Meselesi Ön Planda

Demokrat Senatör Bernie Sanders, Ulusal Demokrat Kongresi’nde Gazze için kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunduğunda, salondan yükselen alkışlar bunun en büyük göstergesi oldu. Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü’nün anketine göre, Müslümanların %89’u Gazze konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Müslüman Amerikalıların Stratejisi

Müslüman topluluk içindeki önde gelen isimlerden Minnesota Üniversitesi sosyoloji profesörü Hassan Abdel Salam, "Bizim bir stratejimiz var; bu seçimde etkili olacağız," dedi. Müslüman Amerikalılar, Gazze politikasına tepki göstermek amacıyla üçüncü parti adaylara yöneliyor.

Bazı Eyaletlerde Müslüman Nüfus Belirleyici Olabilir

Wisconsin, Arizona, Michigan gibi salıncak eyaletlerdeki Müslüman nüfusun, seçim sonuçlarını değiştirme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw, "Bu eyaletlerde Müslümanların varlığı, seçimlerin kaderini değiştirebilir," dedi.

Seçimlere Katılım Üzerine Düşünceler

Çeşitli anketler, birçok Müslüman seçmenin bu seçimlerde oy kullanmamayı düşündüğünü gösteriyor. Kuzey Carolina Üniversitesinde doktora yapan Abdul Basith Basheer, "Birçok kişi, mevcut siyasi durumdan hayal kırıklığına uğramış durumda," dedi. Müslüman seçmenler, bu seçimde hem daha etkili hem de güçlü bir ses talep ediyor.