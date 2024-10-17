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Gazze'nin Cibaliya Kampı'nda Korkunç Durum: 200 Bin Filistinli Yiyecek ve İlaçsız Kalıyor

Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin kişi, 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçsız bir yaşam sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 01:23
Gazze'nin Cibaliya Kampı'nda Korkunç Durum: 200 Bin Filistinli Yiyecek ve İlaçsız Kalıyor

Gazze'nin Kuzeyinde Yaşanan İnsani Kriz

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yaklaşık 200 bin Filistinli, son 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yoksunluğu ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

İsrail'in Saldırıları ve Cibaliya'nın Durumu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, bu vahim duruma dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki binalara ve altyapıya yönelik düzenlediği hava saldırılarının sonrasında, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayanların hayatlarının tehlike altında olduğu vurgulandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki 200 bin Filistinlinin, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, devam eden kara harekatı nedeniyle hala enkaz altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Sistematik Yok Oluş

Müdürlüğün açıklamasında, "Cibaliya yok ediliyor ve sistematik bir ölüme maruz kalıyor" ifadelerine yer verildi. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda, ölü sayısının 42 bin 409'a ulaştığı, bunlar arasında 17 bini çocuk ve 11 bin 378'i kadın olduğu aktarıldı. Ayrıca, 99 bin 153 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Enkaz altında daha binlerce ölü olduğu tahmin edilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alınmasıyla sivil altyapının büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.

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