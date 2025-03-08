Gazze'nin Direnişi: Nakışlarla Filistinli Kadınların Umudu Yeniden Yeşeriyor

Gazze’de düzenlenen 'Bir Vatanın Hikayesi' sergisinde, Filistin motifleriyle süslenmiş nakışlar, el yapımı takılar ve geleneksel el sanatları, Filistinli kadınların hayata tutunuşunu simgeliyor.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki barınma merkezlerinde yaşayan Filistinli kadınlar, yaşadıkları acı ve kayıpları, ağıtlar yerine elleriyle işledikleri sanat eserleriyle anlatmayı seçiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şerefine özel olarak açılan sergi, kadınların sabır ve direniş hikayelerini nakışlarına aktarma fırsatı sunuyor.

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sonrası, pek çok kadın yıkılan evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldı ve zorlu koşullarda barınma merkezlerinde yaşamaya başladı. Bu süreçte nakış ve geleneksel el sanatları, acıyı aşmanın ve hayata tutunmanın bir aracı oldu.

Mülteci kampında yaşayan Ummu Muhammed, annesinden öğrendiği Filistin nakışını işleyerek çocukları için umut besliyor. Yanında oturan Siham ve Rim ise, titizlikle geleneksel Filistin takıları ve el sanatlarıyla uğraşıyor.

Yıkıma Rağmen Güçlü İrade

Gazze’nin merkezinde bulunan Ebu Serrar Salonu’nda açılan sergide, Filistin motifleriyle bezenmiş nakışlar ve el yapımı takılar sergilendi. Sergiye öncülük eden Refah Kadın Programları Merkezi Müdürü Necah Ayaş, kadınları savaş döneminde eğiterek üretime katılımlarını teşvik ettiklerini açıkladı.

Ayaş, "(Filistin direnişinin sembolleri) Kekik ve zeytin var olduğu sürece Filistin kadını da var olacaktır" diyerek kadınların ekonomik bağımsızlıklarını korumak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

“İrademiz Tüm Engellerden Güçlü”

Sergi katılımcılarından Siham Ebu Avde, "İrademiz tüm engellerden güçlü" diyerek serginin, Filistin kadınlarının gücünü dünyaya duyurma mesajı taşıdığını ifade etti. Elde ettiği nakışları gösteren Ebu Avde, "Buradaki her parça, bir direniş ve meydan okuma hikayesi anlatıyor. Biz iplikleri işlerken, başımızın üzerinde füzelerin sesleri yankılanıyordu. Soğuk, yıpranmış çadırlarda bedenlerimizi donduruyordu" dedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yetkilisi Sam Rose de sergiyi ziyaret ettiğinde kadınların el emeği eserlerinden etkilendiğini belirtti. El sanatları ve nakış öğretmeni Lina Meydan, "Burada gördüğünüz sadece el sanatları değil, bombalamaya ve kuşatmaya meydan okuyan, yıkıntıların arasından doğan direniştir" şeklinde konuştu.

Zorlu Koşullar Altında Sürdürülen Hayatlar

İsrail saldırılarında eşlerini kaybeden binlerce kadın, ailenin geçimini sağlamak gibi ağır bir sorumlulukla karşı karşıya kalmış durumda. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yaklaşık 13 bin 901 Filistinli kadının soykırım nedeniyle eşini kaybettiğini ve çocuklarına bakmak zorunda olduklarını bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgeyi işgal eden İsrail askerlerince eşleri alıkonulan kadınlar da benzer bir sorumluluk üstleniyor.