Gazze'nin Dış Mahallelerinde Şiddetli Çatışmalar; İsrail'de 4 Askere Dair Esir Endişesi

Gazze'nin dış mahallelerinde yoğun çatışma

İsrail’in Gazze kentini işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşiİsrail’in i24 kanalı, ordunun bölgede ilerlemeye çalıştığını ve çatışmaların yoğunlaştığını aktardı.

Asker esiri endişesi ve olası Hannibal protokolü

İsrail siyasi çevrelerinde, Filistinli gruplar tarafından 4 askerin esir alınmış olabileceğine dair endişelerin arttığı belirtiliyor. Sosyal medyada Gazze Şeridi’nde İsrailli askerlerin ölümüne yol açan bir dizi "zorlu" güvenlik olayı gündeme gelirken, bu bilgilerin ordu veya İsrail medyası tarafından resmi olarak doğrulanmadığı vurgulanıyor.

Yoğun helikopter uçuşları, işaret fişekleri ve çatışma seslerinin ekranlara yansıdığı görüntüler üzerine ordunun "Hannibal Protokolü"nü devreye sokmuş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak hem İsrail ordusu hem de Filistinli silahlı gruplar konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kassam Tugayları'ndan sert açıklamalar

Tüm bu gelişmeler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin dün akşam İsrail’e yönelik sert açıklamalarının ardından yaşandı. Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Düşmanın Gazze’yi işgal etme yönündeki suç planları, siyasi ve askeri liderliği için bir felaket olacak. Ordusu, askerlerinin kanıyla bunun bedelini ödeyecek. Bu durum, yeni askerleri esir alma şansını da artıracak. İsrailli esirler de savaşçılarımızla birlikte aynı riskli koşullar altında, çatışma bölgelerinde kalmaya devam edecek."

Ayrıca Ebu Ubeyde, "saldırılar sonucu öldürülen her esirin isim, fotoğraf ve ölüm belgesiyle birlikte kamuoyuna duyurulacağını" açıkladı.

Kassam Tugayları daha önce İsrail güçlerinin bazı esirleri bulundukları yerleri bombalayarak öldürdüğünü iddia etmiş, ancak bu konuda resmi istatistik paylaşılmamıştı.

Operasyonun kapsamı ve insani bilanço

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze kentinin mahallelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve bölgeyi "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etti. Bu saldırılar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın 21 Ağustos’ta onayladığı, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen "Gideon 2 Harekâtı" kapsamında yürütülüyor. Operasyon, iki hafta önce Zeytun Mahallesi’nde başlatılan ve Sabra’ya kadar uzanan geniş çaplı saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 50 İsrailli esirin bulunduğunu ve bunlardan yalnızca 20’sinin hayatta olduğunu öngörüyor. Buna karşılık insan hakları raporlarına göre 10 bin 800’den fazla Filistinli, işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında İsrail hapishanelerinde tutuluyor ve çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İddialara göre soykırım sonucunda şu ana kadar 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 490 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle aralarında 121 çocuğun da bulunduğu 322 Filistinli yaşamını yitirdi.

Not: Sahadan gelen bazı görüntü ve iddialar yayılırken, ilgili tarafların resmi doğrulamaları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.