DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.460.060,9 -0,83%

Gazze'nin Dış Mahallelerinde Şiddetli Çatışmalar; İsrail'de 4 Askere Dair Esir Endişesi

İsrail kaynakları Gazze dış mahallelerinde hava saldırıları ve topçu ateşiyle çatışma; İsrail çevrelerinde 4 askerin esir alınmış olabileceği endişesi arttı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 02:27
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 02:27
Gazze'nin Dış Mahallelerinde Şiddetli Çatışmalar; İsrail'de 4 Askere Dair Esir Endişesi

Gazze'nin dış mahallelerinde yoğun çatışma

İsrail’in Gazze kentini işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşiİsrail’in i24 kanalı, ordunun bölgede ilerlemeye çalıştığını ve çatışmaların yoğunlaştığını aktardı.

Asker esiri endişesi ve olası Hannibal protokolü

İsrail siyasi çevrelerinde, Filistinli gruplar tarafından 4 askerin esir alınmış olabileceğine dair endişelerin arttığı belirtiliyor. Sosyal medyada Gazze Şeridi’nde İsrailli askerlerin ölümüne yol açan bir dizi "zorlu" güvenlik olayı gündeme gelirken, bu bilgilerin ordu veya İsrail medyası tarafından resmi olarak doğrulanmadığı vurgulanıyor.

Yoğun helikopter uçuşları, işaret fişekleri ve çatışma seslerinin ekranlara yansıdığı görüntüler üzerine ordunun "Hannibal Protokolü"nü devreye sokmuş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak hem İsrail ordusu hem de Filistinli silahlı gruplar konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kassam Tugayları'ndan sert açıklamalar

Tüm bu gelişmeler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin dün akşam İsrail’e yönelik sert açıklamalarının ardından yaşandı. Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Düşmanın Gazze’yi işgal etme yönündeki suç planları, siyasi ve askeri liderliği için bir felaket olacak. Ordusu, askerlerinin kanıyla bunun bedelini ödeyecek. Bu durum, yeni askerleri esir alma şansını da artıracak. İsrailli esirler de savaşçılarımızla birlikte aynı riskli koşullar altında, çatışma bölgelerinde kalmaya devam edecek."

Ayrıca Ebu Ubeyde, "saldırılar sonucu öldürülen her esirin isim, fotoğraf ve ölüm belgesiyle birlikte kamuoyuna duyurulacağını" açıkladı.

Kassam Tugayları daha önce İsrail güçlerinin bazı esirleri bulundukları yerleri bombalayarak öldürdüğünü iddia etmiş, ancak bu konuda resmi istatistik paylaşılmamıştı.

Operasyonun kapsamı ve insani bilanço

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze kentinin mahallelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve bölgeyi "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etti. Bu saldırılar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın 21 Ağustos’ta onayladığı, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen "Gideon 2 Harekâtı" kapsamında yürütülüyor. Operasyon, iki hafta önce Zeytun Mahallesi’nde başlatılan ve Sabra’ya kadar uzanan geniş çaplı saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 50 İsrailli esirin bulunduğunu ve bunlardan yalnızca 20’sinin hayatta olduğunu öngörüyor. Buna karşılık insan hakları raporlarına göre 10 bin 800’den fazla Filistinli, işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında İsrail hapishanelerinde tutuluyor ve çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İddialara göre soykırım sonucunda şu ana kadar 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 490 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle aralarında 121 çocuğun da bulunduğu 322 Filistinli yaşamını yitirdi.

Not: Sahadan gelen bazı görüntü ve iddialar yayılırken, ilgili tarafların resmi doğrulamaları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü
2
Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Yangın Çatılara Sıçradı
3
Erzincan'da zincirleme kaza: 5 yaralı, 1'i ağır
4
Gazze'nin Dış Mahallelerinde Şiddetli Çatışmalar; İsrail'de 4 Askere Dair Esir Endişesi
5
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Ertaş'tan TSK Vurgusu
7
ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı