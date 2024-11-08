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Gazze'nin Durumu: Mezarlığa Dönüşen Bir Bölge

BM yetkilisi, Gazze'nin kuzeyinin yıkımını gündeme getirdi, bölge adeta mezarlığa döndü.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:14
Gazze'nin Durumu: Mezarlığa Dönüşen Bir Bölge

Gazze'nin Kuzeyi Yıkım Altında

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, devam eden İsrail saldırıları karşısında Gazze'nin kuzeyinin yıkımına dikkat çekti.

Yıkımı Gözler Önüne Seren Video

Wateridge, X sosyal medya platformunda Gazze'nin kuzeyindeki yıkıma dair bir video paylaşarak bölgedeki durumu "mezarlığa döndü" ifadeleriyle özetledi. Paylaşılan videoda, savaş nedeniyle harabeye dönen yerleşimler ve moloz yığınları gözler önüne seriliyor.

Tarif Edilemeyen Yıkım

Wateridge, mesajında, "Gazze’nin kuzeyi boyunca yıkımın nerede başlayıp nerede bittiğini tarif etmenin bir yolu yok," dedi. Ayrıca, şehirdeki yıkımın boyutuna dair şu ifadeleri kullandı: "Gazze kentine hangi yönden girerseniz girin, evler, hastaneler, okullar, sağlık ocakları, camiler, apartmanlar, restoranlar - hepsi yerle bir olmuş."

Sivil Altyapıya Zarar Veriliyor

Wateridge, bölgenin artık bir mezarlığa döndüğünü vurgulayarak, tahrip edilen sivil altyapının, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarını da kapsadığını belirtti.

Ölü ve Yaralı Sayıları

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, yaklaşık 17.210 çocuk, 11.742 kadın ve toplam 43.508 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 102.684 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce kişinin olduğu belirtiliyor.

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