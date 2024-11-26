Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi İstanbul'da

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi, 29-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Zirve, Pullman İstanbul Otel ve Kongre Merkezi'nde başlayacak ve açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yapacak.

Türkiye ile birlikte 33 ülkeden 200'den fazla STK temsilcisi ve farklı alanlardan büyükelçi, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazar katılımcıların yer alacağı zirve, bu alanda önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Zirvede, AFAD ve Kızılay gibi Türkiye'den önemli sivil toplum kuruluşları da yer alacak. Katılımcılar, Filistin davasına destek veren global kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelecekler.

Önemli Konu Başlıkları

Zirvenin odağında, "Gazze'deki krizin derinleşen boyutları", "insani müdahale stratejilerinin güçlendirilmesi", "sürdürülebilir kalkınma projeleri", "küresel ölçekte işbirliği" ve "finansal kaynakların seferber edilmesi" gibi kritik konular yer alacak.

Ayrıca, katılımcılar aşağıdaki konuları tartışma fırsatı bulacaklar:

Gazze'nin İnsani Krizi ve Geleceğe Bakış

İnsani Yardım Müdahalesi ve Acil Çözümler

Gazze İçin İyileşme ve Sürdürülebilir Stratejiler

Blokajı Sonlandırmak İçin Yenilikçi Stratejiler

Oturumlar sırasında katılımcılara Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde çeviri hizmeti sunulacak. Zirve, 30 Kasım'da sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.