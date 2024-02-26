Gazze'nin ilhakına karşılık sunum yapmaya hazırlanan Dışişleri Başkanlık heyeti Lahey'de

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız’ın başında olduğu heyeti karşıladılar. Heyet, Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Derviş Fikret Ünal’ı da içeriyordu. Heyet, yarın Filistin’deki İsrail işgal ve ilhakını Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) anlatacak.

Filistin’de yaşanan işgal ve ilhak sorununu yarın UAD’de dile getirecek olan Yıldız, AA’ya konuştu. Türkiye’nin sözlü sunumunu yapacak olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi, bu konuda görüşlerini paylaştı.

Yıldız, Türkiye’nin UAD’de yapacağı sözlü sunumda başrolü üstlenecek. Lahey Büyükelçisi Ünal, Elçi-Müsteşar Kayseri, Müsteşar Köşker, Adalet Müşaviri Ömeroğlu, ikinci katipler Gümüş ve Ateş, Yıldız’ın yanında olacak.