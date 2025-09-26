Gazze'nin Kuzeybatısında Direniş: Merkava Tankları ve D9 Buldozeri Hedef Alındı

Filistinli direniş grupları, 23 Eylül tarihinde Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait araçları hedef alan bir dizi operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Operasyon detayları

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kassam unsurlarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı içindeki Usame Camisi yakınlarında bir Merkava tipi tankı Yasin 105 roketi ve "fedai" patlayıcısıyla hedef aldığı, bir D9 askeri buldozerinin ise RPG-29 tipi roketle vurulduğu belirtildi.

İslami Cihat Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, El-Uyun Caddesi ile köprünün kesiştiği noktada bir Merkava tankını RPG-29 tipi roketle hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, En-Nasır Selahaddin Tugayları ile birlikte aynı noktada bir başka tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ve El-Cela ile El-Uyun caddelerinin kesiştiği noktada bir İsrail askeri aracının yüksek patlayıcılı "Sakib" bombasıyla imha edildiği kaydedildi.

Tüm operasyonların 23 Eylül tarihinde gerçekleştiği belirtilirken, açıklamalarda İsrail tarafına ilişkin herhangi bir asker kaybı bilgisinin paylaşılmadığı ifade edildi.