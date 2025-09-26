Gazze'nin Kuzeybatısında Direniş: Merkava Tankları ve D9 Buldozeri Hedef Alındı

Filistinli gruplar 23 Eylül'de Gazze'nin kuzeybatısında Merkava tankları, D9 buldozer ve askeri araçları çeşitli roket ve bombalarla hedef aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:56
Gazze'nin Kuzeybatısında Direniş: Merkava Tankları ve D9 Buldozeri Hedef Alındı

Gazze'nin Kuzeybatısında Direniş: Merkava Tankları ve D9 Buldozeri Hedef Alındı

Filistinli direniş grupları, 23 Eylül tarihinde Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait araçları hedef alan bir dizi operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Operasyon detayları

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kassam unsurlarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı içindeki Usame Camisi yakınlarında bir Merkava tipi tankı Yasin 105 roketi ve "fedai" patlayıcısıyla hedef aldığı, bir D9 askeri buldozerinin ise RPG-29 tipi roketle vurulduğu belirtildi.

İslami Cihat Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, El-Uyun Caddesi ile köprünün kesiştiği noktada bir Merkava tankını RPG-29 tipi roketle hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, En-Nasır Selahaddin Tugayları ile birlikte aynı noktada bir başka tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ve El-Cela ile El-Uyun caddelerinin kesiştiği noktada bir İsrail askeri aracının yüksek patlayıcılı "Sakib" bombasıyla imha edildiği kaydedildi.

Tüm operasyonların 23 Eylül tarihinde gerçekleştiği belirtilirken, açıklamalarda İsrail tarafına ilişkin herhangi bir asker kaybı bilgisinin paylaşılmadığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı
2
Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında
4
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Malezyalı Mevkidaşı Hasan ile Görüştü
5
Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı
6
Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı
7
Sivas'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı