Gazze'nin Kuzeyi Zara İle Kuşatılmış: Beyt Hanun'da Aileler Mahsur Kaldı

Beyt Hanun'da İnsanlık Dramı

İsrail ordusunun, 1 yılı aşkın süredir devam eden Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, özellikle son aylarda ciddi boyutlara ulaştı. Kuzeydeki Beyt Hanun beldesinde, bombardımanlardan dolayı onlarca aile mahsur kaldı. Beyt Hanun halkı, İsrail güçlerinin bölgede saatlerce hedef gözetmeksizin bombalar yağdırdığını ve insanların bölgeden kaçışlarının neredeyse imkansız hale geldiğini aktardı.

Tehdit Altındaki Hayat

Mahsur kalan Filistinlilerin aktardığına göre, beldede sokaklar harabe haline gelirken, bölgede çok sayıda ceset birikmiş durumda. Kasabadaki durumun "felaket" seviyelerinde olduğu ifade edilerek, sürekli bombardıman nedeniyle ölülerin cesetlerinin gömülemediği, bu nedenle sokaklarda çürümeye terk edildiği bildirildi.

Çürüyen Cesetler ve Sokak Hayvanları

Adını vermek istemeyen bir Beyt Hanun sakini, İsrail ordusunun bombardımanları nedeniyle, sivil savunma ekiplerinin ulaşımını engellediği bölgelerde ölenlerin cesetlerinin sokak hayvanları tarafından parçalandığını belirtti. Bazı cesetlerin çürümeye başladığı, ancak uzuvlarının eksik olduğu ve bunun sebebinin hayvanlar tarafından parçalanma olduğu ifade edildi.

Kuşatma ve Gıda Kıtlığı

Beyt Hanun'daki durum yalnızca bombalamalarla değil, aynı zamanda İsrail'in uyguladığı sıkı kuşatmayla da zorlaşıyor. Mahsur kalan Filistinliler, yiyecek ve içeceklerinin her an tükenme tehlikesi bulunduğunu ve sınırlı miktarda malzeme kaldığını açıkladılar. Bu yüzden, uluslararası kurumların acil harekete geçmesini talep ediyorlar.

İsrail'in Göç Planı

İsrail, yaklaşık 15 aydır bölgedeki saldırılarını artırmış ve Cibaliya Mülteci Kampı gibi yerleri hedef alarak 5 Ekim'de hava bombardımanına, 6 Ekim'de ise kara saldırısına başlamıştı. Bu saldırıların, "generallerin planı" olarak bilinen ve Filistinlilerin kuzeyden zorla göç ettirilmesine yönelik olduğu düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya gibi bölgeleri boşaltma hedefini belirten bir harita paylaşmıştı. Bu haritada Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri çağrısı yapıldığı belirtiliyor. Bunun, "generallerin planı" ile benzerlik gösterdiği dikkat çekmektedir. Yapılan planlar, bölgenin kuşatılmasını ve gıda, yakıt gibi temel ihtiyaçların girişine izin verilmemesini öngörüyor.