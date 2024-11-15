Gazze'nin Kuzeyinde 24 Gündür Acil Yardım Engelleniyor

Gazze'nin Kuzeyinde İnsani Felaket Yaşanıyor

Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinli, 24 gündür tüm insani ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in engellemeleri nedeniyle ekiplerin bu süreçte herhangi bir faaliyet gösteremediğini duyurdu.

İsrail Ordusunun Saldırısı ve Sonrası

Sivil Savunma Müdürlüğünden gelen yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 24 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki ekiplerine saldırdığı ve birçok aracın el konulması sonucu sivil savunma faaliyetlerinin durduğu belirtildi. Açıklamada, aralarından 10 kişinin alıkonulduğu ve bu nedenle bölgedeki insanların ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Uluslararası kuruluşlara yapılan çağrıda, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki insan hakları ihlallerinin sonlandırılması ve sivil savunma ekiplerinin tekrar faaliyete geçmesi talep edildi. Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde bulunan Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki yaklaşık 200 bin Filistinliden yarıdan fazlası, bu bölgelerden zorla göç etmek durumunda kalmıştır.

İsrail’in Göçe Zorlama Planı

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'na 5 Ekim'de başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından 6 Ekim'de kara saldırısına geçerek bölgeyi daha da zor duruma sokmuştur. Bu hamle, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden etkili bir şekilde tahliye edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "generallerin planı" adı verilen bir stratejinin parçası olarak değerlendirilmektedir.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yayımladığı bir harita ile Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerindeki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmuştu. Haritanın, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin planla benzerlik taşıdığı dikkat çekmiştir.

"Generaller Planı"nın temel amacı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlileri tehcir ederek bölgeyi kuşatmak ve gıda, yakıt, temiz su gibi temel ihtiyaçların girişini engellemektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.