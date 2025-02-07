Gazze'nin Kuzeyinde 66 Filistinlinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Gazze'nin Kuzeyinde Üzücü Gelişme

İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, 66 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun buldozerlerle yaptığı yıkımlar sonucu birçok kişinin toprak setlerinin altında gömülü kaldığını ifade etti.

Cibaliya ve Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Durum

Kuzeydeki Cibaliya bölgesinde 37 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Basal, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda da 29 kişinin cesedinin toprak ve enkaz altından çıkarıldığını belirtti. Basal, "İşgalcilerin kara saldırıları sırasında Filistinlilerin şehitlerini sokaklara, meydanlara ve parklara gömmek zorunda kalmaları nedeniyle henüz bulunamamış çok sayıda mezar var." diye konuştu.

Tahliye Edilenlerin Zorlu Şartları

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yerinden edilenlerin zor koşullarda hayat mücadelesi verdiğine dikkat çeken Basal, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde bulunan onlarca çadırın uçtuğunu ifade etti. Kış mevsiminin zorlu koşulları nedeniyle Filistinlilerin acılarının daha da katlandığını belirten Basal, "Sadece Gazze'de ve kuzeyde evleri yıkılan Filistinlileri barındırmak için acilen 120 bin çadıra ihtiyaç var." dedi.

Ateşkesten Sonra Yaşanan Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere toplam 47 bin 583 Filistinli hayatını kaybetti; 111 bin 633 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı için sivil altyapı ciddi şekilde tahrip edildi.