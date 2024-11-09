Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum

Gazze'nin Kuzeyinde Acil Durum: Binlerce Filistinli Yetersiz Bakım Altında

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakımdan yoksun kaldığını açıkladı. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, 18 gündür süren İsrail saldırıları nedeniyle tüm çalışmalarının durduğunu vurguladı.

İsrail Saldırıları ve Sivil Savunma Ekiplerine Yönelik Tehlike

Basal, 23 Ekim 2024 tarihinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ekiplerine gerçekleştirilen saldırıların, araçlarına el konulması ile sonuçlandığını ifade etti. Bu durum, sivil savunma üyelerinin çoğunun Gazze Şeridi'nin merkezine ve güneyine yönlendirilmesine yol açtı. Ayrıca, bu saldırılar sonucunda 9 sivil savunma üyesinin tutuklandığı da belirtildi.

Devam eden çatışmaların ve kısıtlı kaynakların yaratmış olduğu bu ağır insani durum, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinli halk için büyük bir tehlike oluşturuyor.