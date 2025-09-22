Gazze'nin kuzeyinde çatışma: İsrail ordusu 2 subayın yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 subayın yaralandığını; Givati Tugayı'ndan bir subayın da etkilendiğini ve kara saldırısının genişletildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:36
İsrail ordusundan yapılan açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 subayın yaralandığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Gazze kentinde Filistinli bir grupla girilen çatışmada Givati Tugayı'nda görevli bir subayın yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu "Filistinli grubun etkisiz hale getirildiği" iddia edilirken, çatışmanın yaşandığı bölgeye kara saldırısı çapının genişletildiği kaydedildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki başka bir çatışmada Filistinli grupların açtığı ateş sonucu İsrailli bir subayın daha yaralandığı aktarıldı.

