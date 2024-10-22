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Gazze'nin Kuzeyinde Durum Korkutucu: Lazzarini Uyarıyor

BM Komiseri Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki halkın çaresizlik içinde beklediğini ve ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:14
Gazze'nin Kuzeyinde Durum Korkutucu: Lazzarini Uyarıyor

Gazze'nin Kuzeyindeki Durum Critik

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların çaresizlik içerisinde hayatlarını kaybetmeyi beklediklerini ifade etti.

Ateşkes Çağrısı

Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik yeniden başlattığı kara saldırıları sonrası durumu değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında, bölgede geçici de olsa bir ateşkese gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 3 haftadır süren bombardımanların ardından, bu bölgede meydana gelen can kayıplarının giderek arttığını dile getiren Lazzarini, UNRWA çalışanlarının bile temel ihtiyaç olan ilaç, gıda ve suyu temin edemediğine dikkat çekti.

Ölüm Korkusu Ortamı

Lazzarini, bölgede hayatını kaybedenlerin cenazelerinin kaldırılmasını ve insani yardımlara erişimi engelleyen faktörlere de değindi. "Yollarda ve enkaz altında kalan cesetlerden dolayı her yerde ölüm kokusu var," ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki halkın terk edilmiş ve yalnız hissettiğini belirten Lazzarini, "Ölüm korkusu ile her anlarını geçiriyorlar," dedi.

İnsani Geçiş Talebi

Bölgeden daha güvenli bölgelere geçmek isteyen aileler için güvenli insani geçişin sağlanması amacıyla birkaç saatliğine derhal bir ateşkes çağrısı yapan Lazzarini, sivillerin hayatlarını kurtarmak için bunun en temel önlem olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 6 Ekim'den bu yana sürdürdüğü kara saldırılarını artırarak devam etmekte. Saldırılar, bölgeye yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Gazze'nin kuzeyindeki halk, bombalamaların yanı sıra açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kalıyor.

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