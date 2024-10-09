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Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı

İsrail'in tehditlerine rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler topraklarından ayrılmıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşanan direniş devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:58
Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı

İsrail'in Tehditlerine Rağmen Filistinlilerin Direnişi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun tahliye tehditlerine ve 6 Ekim tarihinden bu yana uyguladığı kara saldırılarına karşı direnişlerini sürdürüyor. Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan İbrahim Avde, bulunduğu yerden yalnızca "cennete gitmek için" ayrılacağını belirtiyor.

Avde'nin Acı Hikayesi

Cibaliya'da yaşam mücadelesi veren 42 yaşındaki Avde, İsrail'in uyguladığı soykırım sonucu evini ve iki çocuğunu kaybetti. Şu anda eşi ve dört çocuğuyla birlikte bir barınma merkezi içinde kurduğu çadırda hayata tutunmaya çalışıyor. Avde, bölgedeki tüm imkansızlıklara rağmen kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade ederek, "İsrail ordusu, bizi zorla Gazze'nin güneyinde yaşamaya zorluyor" dedi.

İsrail'in Zorunlu Göç Planı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlileri tahliye etmek amacıyla boşaltılması gereken bölgeleri duyurdu. Bu plan, daha önce basına sızan ve "generallerin planı" olarak bilinen belgelerle bağlantılı olarak değerlendirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bölgedeki Filistinlilerin güneyde güvenli alanlar olduğunu savunarak tahliyeyi teşvik eden açıklamalarda bulundu.

Filistinli Ailelerin Trafiği ve Saldırılar

Filistinli Mürid Ahmed, savaşın başlangıcından beri tahliyeyi kabul etmediklerini, "Özellikle de İsrail'in güneyde işlediği suçları düşündüğümüzde bunu nasıl yapabiliriz?" diyerek durumu özetliyor. Cibaliya'da kalan halk, Gazze'nin güneyine gidenlerin bir daha geri dönemediğinin farkında ve bu nedenle göç etmeye karşı direniş gösteriyor.

Yaşanan Catliamlar ve Zorbalık

Gazze'nin güneyine gitmeye çalışan bazı Filistinliler, İsrail ordusunun saldırıları ile karşılaşarak yaralandı. Cibaliya'dan Filistinli Esat en-Nadi, oğlunu yaraladıktan sonra hastaneye yetiştirebildiğini, ancak yine de Gazze'nin güneyine gitmeyeceğini açıkladı.

Baskılara Rağmen Yaşam Mücadelesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1.2 milyon kişiden yaklaşık 700 bin kişi, İsrail saldırılarına ve imkansızlıklara rağmen yaşam mücadelesini sürdürüyor. Sidiklerle dolu bu topraklarda, halk, topraklarını korumak adına direniş sergiliyor.

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