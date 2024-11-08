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Gazze'nin Kuzeyinde Saldırı: Kassam Tugayları İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:20
Gazze'nin Kuzeyinde Saldırı: Kassam Tugayları İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde gerçekleştirilen bir operasyonda İsrail ordusunu hedef aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir binaya müdahale eden İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtilerek, bu saldırıda askerlerden bazıları hayatını kaybetmiş veya yaralanmış olabilir.

İsrail Ordusunun Yanıtı

Öte yandan, İsrail ordusu da Gazze ve Lübnan bölgelerinde son 24 saat içinde 10 askerin yaralandığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmakta olduğunu gözler önüne seriyor.

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