Gazze'nin Kuzeyinde Savaşın Gölgesinde Direniş: Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Halkın Kararlılığı

İsrail Ordu Planlarına Direniş

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilerin, İsrail ordusunun tahliye çağrılarına karşı göstermiş olduğu kararlılık, İsrail'in bölgeyi boşaltma planlarını ciddi şekilde etkiliyor.

Gazze'nin İkincil Savaş Bölgesi Olması

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberlere göre, 30 Eylül'de başlatılan kara saldırıları, Gazze Şeridi'ni bir "ikincil savaş bölgesi" haline dönüştürüyor. Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden beri, Lübnan’ın kuzeyi ise ikincil bir cephe olarak değerlendiriliyor.

Cibaliya'daki Tahliye Süreci

İsrail ordusu, Cibaliya'da yaşayan Filistinlilerin direnişiyle karşılaştıkça, tahliye sürecinin düşünüldüğünden daha uzun süreceğini belirtmekte. Operasyonun zorlukları, öncekilerden daha fazla zaman alacağını gösteriyor; önceki eylemler genellikle 1-3 hafta sürerken, bu durum birkaç ay sürebilir.

Direniş ve Askeri Strateji

Hamas’ın bölgede gösterdiği direniş, patlayıcı tuzaklar kurarak ve çatışmalar çıkartarak sürmekte. Cibaliya'nın hala kısmi olarak Hamas'ın kontrolünde olduğu belirtiliyor. Bir İsrail askeri, "Hamas, Gazze'nin kuzeyine yönelik bir saldırı olmaması nedeniyle gücünü yeniden toplama fırsatı buldu," ifadelerini kullandı.

Sözde Generallerin Planı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Giora Eiland'ın öncülüğünde hazırlanan 'generallerin planı', bölgedeki yaklaşık 300 bin Filistinlinin güney bölgesine tahliyesini öngörüyordu. Ancak Cibaliya'daki halkın direnişi, bu planı büyük ölçüde etkisiz hale getirmiş durumda.

Süregeldiği Bildirilen Kuşatma

Cibaliya, son altı gündür kuşatma altında. Hava ve kara saldırıları artarken, İsrail askerleri bölgedeki hareket eden her şeyi hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bazı bölgeler için tahliye haritasını paylaşarak, bu bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Cibaliya'da yaşayan Filistinliler, 14 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan tahliye çağrılarına rağmen evlerini terk etmeyi reddetmektedir.