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Gazze'nin Kuzeyinde Yaşanan Sağlık ve Çevre Felaketi

İsrail kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde büyük bir sağlık ve çevre krizi yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:01
Gazze'nin Kuzeyinde Yaşanan Sağlık ve Çevre Felaketi

Gazze'nin Kuzeyinde Tehlike Çanları

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve kuşatma nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde, "sağlık ve çevre felaketi" alarmı veriliyor. Filistin'e ait sağlık hizmetleri sağlayan kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre, son 13 gündür bölgede ciddi bir insani kriz tehlikesi söz konusu.

İnsani Krize Dikkat Çekildi

Filistin hükümetine bağlı hizmet kurumları, İsrail'in 1 yılı aşkın süredir uyguladığı soykırıma dikkat çekerek, son günlerde bölgeye gıda ve ilaç girişinin engellendiğini bildirdi. Bu durum, Gazze'nin kuzeyindeki halkın güneye kaçışını zorlaştırmakta ve ciddi sorunlara yol açmakta.

Büyük Bir Sağlık Sorunu İle Yüz Yüzeyiz

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki yollarda ve sokaklarda biriken binlerce ton atığın büyük bir sağlık ve çevre felaketine sebep olduğu" ifade edildi. Çocuklar başta olmak üzere bölge sakinleri, bu atıklardan kaynaklanan öldürücü hastalıklar ile karşı karşıya kalmakta.

Hastanelere Yönelik Saldırılar

İsrail'in hastaneleri ve hizmet veren tesisleri bombalayarak bölgeyi "yaşamaya uygun olmayan bir yer haline getirdiği" de vurgulandı. İsrail ordusunun yanı sıra, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesine yönelik yürütülen yoğun kara ve hava saldırıları, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun çevresinde sürdürülmekte.

Az Bir İnsani Yardım Girişi Oldu

Gazze'yi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları kapatıyor. Ancak, ABD'nin baskıları sonrasında Gazze'nin kuzeyine sınırlı bir insani yardımın girişine izin verildi.

Ölü Sayısı Korkutucu

Yaklaşık 377 gündür süregelen saldırılar sonucunda, Gazze'deki ölü sayısının 42,438'e ulaştığı bildirilmektedir. Bu durum, uluslararası toplumda büyük bir endişeye sebep olmaktadır.

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