DOLAR
34,23 0,16%
EURO
37,38 0,18%
ALTIN
2.916,29 0,09%
BITCOIN
2.311.220,61 -2,36%

Gazze'nin Kuzeyinde Yoğun Saldırılar ve Mahsur Kalan Filistinliler

Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinli, 11 gündür İsrail'in yoğun saldırıları altında zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:22
Gazze'nin Kuzeyinde Yoğun Saldırılar ve Mahsur Kalan Filistinliler

Gazze'nin Kuzeyinde Sıkışan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan yüz binlerce Filistinli, 11 gündür İsrail ordusunun şiddetli bombardımanları ile abluka altında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Çatışmalardan kaynaklanan yıkım ve sıkı abluka, bölgedeki gıda ve ilaç teminini ciddi şekilde kısıtlamış durumda.

Yerinden Edilme Korkusu

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başlayan saldırılarla birlikte, Gazze'nin kuzeyine yönelik yeni bir askeri harekat başlattığını duyurdu. Bölgedeki yaklaşık 400 bin kişinin zorla göç ettirilmeye çalışıldığı ileri sürülüyor. Görgü tanıklarına göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleşen hava saldırıları sonucunda çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yardım Çalışmalarının Engellenmesi

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki arama-kurtarma ekipleri, İsrail askerlerinin engellemeleriyle karşılaştı. İlgili sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişi engellenirken, ölü ve yaralılar, sivil halk tarafından enkaz altından çıkarılmaya çalışıldı. Bu durum, yardımlara ulaşmanın zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivillere Yönelik Hava Saldırıları

Israil ordusu, bölgedeki yardım arayan Filistinlilere havadan ateş açarak yiyecek bulmaya çalışan grupları hedef aldı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri, son olarak Tel el-Hava bölgesinde 3 binanın bombalandığını ve büyük hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca, Gazze kenti genelinde farklı mahallelerde düzenlenen hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uluslararası Tepkiler ve Sonuçlar

Birleşmiş Milletler UNRWA Genel Komiseri, Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin mahsur kaldığını açıklarken, bu durum uluslararası kamuoyunda da büyük bir endişe yaratıyor. Uzmanlar, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış askeri bölge" ilan etme çabalarının, kötüleşen insani durumu daha da derinleştireceğini savunuyor.

Bu zorlu koşullarda Gazze halkı, hem açlıkla hem de sürekli devam eden hava saldırlarıyla baş başa kalmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Yusuf Ziya Yılmaz: Milletin Kanaati Yol Haritamızdır
3
İstanbul'da Down Sendromlu Çocuğun Camdan Attığı Bebek Hayatını Kaybetti
4
AİHM, Almanya'nın Sınır Dışı Uygulamasını Cezalandırdı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi Ağırladı
6
Osmaniye'de Akraba Kavgası: 8 Yaralı
7
Fransa Hükümeti Aşırı Sağ Eleştirilerine Yanıt Verdi

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor