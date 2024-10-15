Gazze'nin Kuzeyinde Yoğun Saldırılar ve Mahsur Kalan Filistinliler

Gazze'nin Kuzeyinde Sıkışan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan yüz binlerce Filistinli, 11 gündür İsrail ordusunun şiddetli bombardımanları ile abluka altında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Çatışmalardan kaynaklanan yıkım ve sıkı abluka, bölgedeki gıda ve ilaç teminini ciddi şekilde kısıtlamış durumda.

Yerinden Edilme Korkusu

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başlayan saldırılarla birlikte, Gazze'nin kuzeyine yönelik yeni bir askeri harekat başlattığını duyurdu. Bölgedeki yaklaşık 400 bin kişinin zorla göç ettirilmeye çalışıldığı ileri sürülüyor. Görgü tanıklarına göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleşen hava saldırıları sonucunda çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yardım Çalışmalarının Engellenmesi

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki arama-kurtarma ekipleri, İsrail askerlerinin engellemeleriyle karşılaştı. İlgili sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişi engellenirken, ölü ve yaralılar, sivil halk tarafından enkaz altından çıkarılmaya çalışıldı. Bu durum, yardımlara ulaşmanın zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivillere Yönelik Hava Saldırıları

Israil ordusu, bölgedeki yardım arayan Filistinlilere havadan ateş açarak yiyecek bulmaya çalışan grupları hedef aldı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri, son olarak Tel el-Hava bölgesinde 3 binanın bombalandığını ve büyük hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca, Gazze kenti genelinde farklı mahallelerde düzenlenen hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uluslararası Tepkiler ve Sonuçlar

Birleşmiş Milletler UNRWA Genel Komiseri, Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin mahsur kaldığını açıklarken, bu durum uluslararası kamuoyunda da büyük bir endişe yaratıyor. Uzmanlar, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış askeri bölge" ilan etme çabalarının, kötüleşen insani durumu daha da derinleştireceğini savunuyor.

Bu zorlu koşullarda Gazze halkı, hem açlıkla hem de sürekli devam eden hava saldırlarıyla baş başa kalmaya devam ediyor.