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Gazze'nin Kuzeyine İlk Yardım İhtiyacı Karşılandı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Erez Sınır Kapısı'ndan 2 bin 600 ton insani yardım gönderildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:41
Gazze'nin Kuzeyine İlk Yardım İhtiyacı Karşılandı

İlk Yardımlar Gazze'nin Kuzeyinde

Katar, Gazze'nin kuzeyine insani yardımların geçişini başlattı. Dışişleri Bakanlığı, zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeye dönmeye başlamasıyla birlikte, yardımların Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını duyurdu.

2 Bin 600 Ton Yardım Gönderildi

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Gazze'ye yakıt temini için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden kurulan "kara köprüsünün" devamı olarak bölgeye gönderilen insani yardımların Ürdün üzerinden ulaştığı belirtildi. Bu süreçte, Katar Kalkınma Fonu, Katar Yardım Kuruluşu ve Katar Kızılayı işbirliğiyle kardeş Filistin halkına destek için 2 bin 600 ton yardım gönderildi.

Filistinlilerin Dönüşü Başladı

İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeye dönmeye başladı. Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk 10 günü içerisinde Gazze Şeridi'ne günlük 1 milyon 250 bin litre yakıt sağlamak amacıyla kara köprüsü kurmuştu.

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