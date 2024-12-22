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Gazze'nin Son Sağlık Kalesi: Kemal Advan Hastanesi Direnişte

Kemal Advan Hastanesi, Gazze'deki yoğun saldırılara rağmen insani hizmet vermeye devam ediyor. Müdür Hüsam Ebu Safiyye durumu aktardı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:23
Gazze'nin Son Sağlık Kalesi: Kemal Advan Hastanesi Direnişte

Gazze'nin Son Umudu: Kemal Advan Hastanesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail saldırılarına karşı direnen Kemal Advan Hastanesi, sağlık hizmetlerini asgari şartlar altında vermeye çalışıyor. Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, hastanenin sürekli olarak yoğun ateş altında olduğunu ve keskin nişancılar tarafından hedef alındığını belirtiyor.

Yıkım ve Direniş

Gazze'nin kuzeyinde, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayımlanan rapora göre, Beyt Lahiya beldesi büyük bir yıkıma maruz kaldı. Yerleşim alanlarının imhası, Filistin halkının yaşama araçlarının yok edilmesi, mimari ve kültürel yapının tahribi, bölgede ciddi bir insani krize neden oluyor.

Kemal Advan Hastanesi, 1973'te suikaste uğrayan Kemal Advan adına kuruldu ve önceden 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunuyordu. Ancak, Ekim ayının başından bu yana hastane, İsrail tarafından çok sayıda saldırıya uğradı, sağlık personeli ise sayıca yetersiz kaldı.

İsrail'in Hedefi: Kemal Advan Hastanesi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana hastane muhitine yönelik düzenlediği saldırılar, özellikle sağlık merkezine yönelik büyük bir tehdit oluşturdu. 14 Ekim'de başlayan saldırılarda zorlukla insanları tahliye etme tehdidiyle yüzleşen hastane, 6 Aralık’da tanklar tarafından kuşatıldı ve sağlık personeli zorla tahliye edildi.

İnsani Durum Kritik

Müdür Hüsam Ebu Safiyye, hastanenin içinde bulunduğu kritik durumu şu sözlerle dile getiriyor: "Hastane sürekli yoğun şekilde ateş altında. Yiyecek çok kısıtlı; yaralılara ve sağlık personeline yemek sağlayamıyoruz. İsrail ordusu gerekli sağlık malzemelerinin girişini engelleyerek insani durumu daha da kötüleştiriyor."

Uluslararası Müdahale Çağrısı

Ebu Safiyye, uluslararası topluma acil müdahalede bulunma çağrısında bulunarak, gıda ve tıbbi malzemelerin hastaneye girişi için yardım talebinde bulundu. Hastanenin duvarları mermi ve füze izleriyle dolu iken, sağlık personelinin insanî hizmetlerini sürdürme kararlılığına dikkat çekiyor.

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