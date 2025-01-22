Gazze Polisi: İsrail Saldırılarında 1400 Polis Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında Gazze Polisi Büyük Kaybı Açıkladı

Gazze'deki Polis Teşkilatı, İsrail ordusunun 15 ay süren saldırılarında 1400'den fazla polisin hayatını kaybettiğini ve 1950'den fazla polisin yaralandığını duyurdu. Teşkilatın Medya Ofisi Müdürü Muhammed Zurka, Gazze'deki Arafat Polis Merkezinin enkazında basın toplantısı düzenleyerek bu bilgileri paylaştı.

Saldırılardan Etkilenen Polisler ve Şehitler

Zurka, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yapılan saldırılarda 1400'den fazla polisin hayatını kaybettiği, 1950'den fazla polisin yaralandığı ve 211 polisin alıkonulduğunu belirtti. "Aralarında Gazze Emniyet Genel Müdürü Şehit Tümgeneral Mahmud Salah'ın da bulunduğu kahramanlarımızı unutmayacağız. Bu kahramanlar, soykırım savaşı sırasında görevlerinin başında şehit edildiler." ifadesinde bulundu.

Güvenlik ve Sivil Riskler

Zurka, İsrail'in polis merkezlerini hedef alarak iç huzuru bozma hedefinin başarısız olduğunu vurguladı. Ateşkesin ardından, polis biriminin Gazze'nin tüm bölgelerinde güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca, yıkıntılarda bulunan patlamamış mühimmatların sivil hayatı için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

Gazze'deki patlamamış mühimmatların temizlenmesi için ekiplerin çalıştığını ve halkın şüpheli cisimleri yetkililere bildirmesinin önemine vurgu yapan Zurka, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'deki Filistin polisinin hizmetlerini engellememesi için baskı yapmaya çağırdı.

İsrail Saldırılarının Sonuçları

İsrail'in 15 ay boyunca sürdürdüğü saldırılar esnasında, Gazze Şeridi'nde en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplam 47 bin 161 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 111 bin 166 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.