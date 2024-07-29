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Gazze Refah Belediyesi: İsrail'in Su Deposunu Patlatması İnsanlık Suçudur

Refah Belediyesi, İsrail ordusunun su deposunu havaya uçurmasını insanlık suçu olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:45
Gazze Refah Belediyesi: İsrail'in Su Deposunu Patlatması İnsanlık Suçudur

Refah Belediyesi'nin Açıklaması

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti belediyesi, İsrail ordusunun Tel Sultan Mahallesi’ndeki ana su deposunu patlayıcılarla havaya uçurmasını bir insanlık suçu olarak değerlendiriyor.

Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi'nin Görüşleri

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal askerlerinin Tel Sultan'daki ana su deposunu patlatması bir insanlık suçudur ve bu durum, toplu cezalandırma politikasının bir devamıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çağrı

Su deposunun tahrip edilmesinin şehirdeki krizi daha da derinleştireceğini belirten Sufi, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, kanunsuz eylemlerin durdurulması için müdahale etmelerini talep etti.

İsrail Ordusunun İtirafı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Refah’taki su deposunun patlatıldığını kabul ederek, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Ordunun 401'inci Zırhlı Tugayına bağlı birimler, geçen hafta bu eylemi gerçekleştirmiş bulunuyor.

Askerlerin İfadesi ve Durum

Habere göre, İsrailli askerlerin bu tür eylemler için üstlerinden onay almadıkları belirtildi. Ayrıca, olaya dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar, tepkilere yol açtı.

Gazze Şeridi’ndeki Durum

İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 39,363 Filistinli hayatını kaybederken, 90,923 kişi yaralandı. Enkaz altında birçok kişinin halen bulunduğu belirtilirken, sivil altyapının da hedef alındığı ifade ediliyor.

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