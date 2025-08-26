DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,84 -0,33%
ALTIN
4.461,45 -0,61%
BITCOIN
4.498.766,18 0,03%

Gazze Saftavi'de Yeni Göç Dalgası: İsrail Saldırıları Artıyor

Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de artan İsrail saldırıları yüzlerce Filistinliyi yeniden göçe zorladı; yaklaşık 1 milyon kişi yeniden tahliye ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:06
Gazze Saftavi'de Yeni Göç Dalgası: İsrail Saldırıları Artıyor

Saftavi'de yeni zorunlu göç: Saldırılar yoğunlaştı

İsrail ordusunun saldırılarını artırması sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlanarak yollara düştü.

İsrail'in kıtlık dayattığı Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin 2 yıla yakın süredir devam eden zorunlu göç çilesi sürüyor. Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinli, ordunun saldırıları nedeniyle defalarca yerinden edildi.

Göç ve sahadan görüntüler

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planını devreye sokmasıyla birlikte kuzeyde yaşayan 1 milyon Filistinli bir kez daha zorunlu göçle karşı karşıya kaldı. Hava saldırılarının yanı sıra karadan topçu atışlarıyla hedef alınan bölgelerde, özellikle Saftavi Mahallesi'nde bombardıman yoğunlaştı.

Bölgeden gelen görüntülerde, silah sesleri ve vurulan noktalardan yükselen dumanlar altında yüzlerce kişinin Saftavi'den ayrılmaya çalıştığı görülüyor. Çoğu kadın ve çocuk olan göç edenler, araç bulamadıkları için yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile yaya olarak bölgeden uzaklaşıyor. Bazı yaralı ve engelli vatandaşların, silah sesleri altında bölgeden ayrılmaya çalışırken yaşadığı zorluk ve panik kameralara yansıdı.

İsrail'in işgal planı ve aşamalar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Yerel basında yer alan haberlere göre ordu, Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldı; ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesi beklenmiyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihi ve abluka

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusunun saldırılarını artırması nedeniyle Gazze Şeridi'nin...

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusunun saldırılarını artırması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlanarak yollara düştü. Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli gördükleri bölgelere sığınmak için yollara düştü.

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusunun saldırılarını artırması nedeniyle Gazze Şeridi'nin...

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Yangın Nöbetinde
2
Sakarya'da 30 milyonluk kuyumcu soygunu davası devam ediyor
3
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
4
Bursa İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı
5
Samsun Terme'de Yolcu Otobüsü Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
6
Bakan Yerlikaya'dan Harp Malulü Gaziler Derneği'ne Ziyaret
7
BFMTV Derneği: Gazze'de 5 gazeteci öldürüldü, İsrail kınandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025