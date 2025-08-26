Gazze Saftavi'de Yeni Göç Dalgası: İsrail Saldırıları Artıyor

Saftavi'de yeni zorunlu göç: Saldırılar yoğunlaştı

İsrail ordusunun saldırılarını artırması sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlanarak yollara düştü.

İsrail'in kıtlık dayattığı Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin 2 yıla yakın süredir devam eden zorunlu göç çilesi sürüyor. Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinli, ordunun saldırıları nedeniyle defalarca yerinden edildi.

Göç ve sahadan görüntüler

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planını devreye sokmasıyla birlikte kuzeyde yaşayan 1 milyon Filistinli bir kez daha zorunlu göçle karşı karşıya kaldı. Hava saldırılarının yanı sıra karadan topçu atışlarıyla hedef alınan bölgelerde, özellikle Saftavi Mahallesi'nde bombardıman yoğunlaştı.

Bölgeden gelen görüntülerde, silah sesleri ve vurulan noktalardan yükselen dumanlar altında yüzlerce kişinin Saftavi'den ayrılmaya çalıştığı görülüyor. Çoğu kadın ve çocuk olan göç edenler, araç bulamadıkları için yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile yaya olarak bölgeden uzaklaşıyor. Bazı yaralı ve engelli vatandaşların, silah sesleri altında bölgeden ayrılmaya çalışırken yaşadığı zorluk ve panik kameralara yansıdı.

İsrail'in işgal planı ve aşamalar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Yerel basında yer alan haberlere göre ordu, Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldı; ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesi beklenmiyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihi ve abluka

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusunun saldırılarını artırması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlanarak yollara düştü. Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli gördükleri bölgelere sığınmak için yollara düştü.