Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail 361 Sağlık Çalışanını Hapishanelerde "Zorla Kaybediyor"

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının İsrail hapishanelerinde &quot;zorla kaybedildiğini&quot; ve kötü muamele gördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:27
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail 361 Sağlık Çalışanını Hapishanelerde "Zorla Kaybediyor"

Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail 361 Sağlık Çalışanını Hapishanelerde "Zorla Kaybediyor"

Bakanlıktan uyarı: Tutuklu sağlık çalışanlarının koşulları felaket boyutunda

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının İsrail hapishanelerinde zor koşullar altında tutulduğu ve bu kişilerin fiilen "zorla kaybedildiği" bildirildi.

Açıklamada, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarının barınma, sağlık hizmetine erişim ve muamele şartlarının "felaket" boyutuna ulaştığı ve bu kişilere yönelik kötü muamelenin sürdüğü vurgulandı.

Yetkililer ayrıca, İsrail makamlarının bu kişilerin durumuna ilişkin bilgilerin takibini insan hakları kuruluşlarına ve uluslararası kuruluşlara yönelik engellediğini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hapisteki sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması için uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlara İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

