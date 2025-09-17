Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail, DSÖ'nün Hastanelere Yakıt Ulaşımını Engelliyor

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:27
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama ve uyarılar

İşgalci İsrail, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze kentindeki hastanelere yakıt ulaştırma girişimlerini kasıtlı olarak engelliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in, DSÖ'nün Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki hastanelere yakıt ulaştırmak için alternatif yollar kullanmasını ısrarla engellediğini bildirdi.

Açıklamada, yakıtın hastanelerdeki jeneratörlerin çalıştırılması için kullanıldığına dikkat çekildi ve DSÖ'nün yakıt ulaştırmasının engellenmesinin hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin tamamen durması anlamına geleceği vurgulandı.

Bakanlık, yakıt ulaştırılamaması durumunda Sahabe Tıp Merkezi, Genel Hizmet Hastanesi, merkezi oksijen istasyonu, ambulanslar ve diğer hastanelerin birkaç gün içinde hizmet dışı kalacağı uyarısında bulundu.

Ambulansların ve merkezi oksijen istasyonunun hizmet dışı kalmasının tehlikeli bir sağlık ve insani felakete yol açacağı belirtildi ve Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin ihtiyaç duyduğu yakıta güvenli erişim için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Metinde, Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazların jeneratörlerin sağladığı elektrikle çalıştığı hatırlatıldı. İnsani yardım, ilaç ve yakıt girişinin kısıtlandığı bölgede, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.

