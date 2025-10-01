Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırıları Meme Kanseri Tarama ve Tedavisini İki Yıldır Engelliyor

Gazze Sağlığı: İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle Filistinli kadınlar 2 yıldır meme kanseri tarama, erken teşhis ve tedavisinden mahrum bırakıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:45
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırıları meme kanseri hizmetlerini durdurdu

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadınların, İsrail soykırımı ve ablukası nedeniyle 2 yıldır meme kanserinin erken teşhis, tarama ve tedavisinden yararlanamadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın uyarısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalcilerin birinci basamak sağlık merkezlerini, tarama ile tanı görüntüleme birimlerini yıkması, kadınların bu programlardan yararlanmasını engelledi." denildi.

Tedaviye erişim ve ilaç sıkıntısı

Açıklamada, İsrail saldırıları öncesi ve saldırılar sırasında hastalığa yakalandığı tespit edilen kadınların uzman tedavi ve tıbbi takip imkanlarından mahrum bırakıldığı vurgulandı. İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının en çok etkilediği hizmetlerin başında kanser ilaçları geldiği; yetersiz beslenmenin hastalar üzerinde ciddi etkiler yarattığı kaydedildi.

Bakanlık, Gazze’deki sağlık sisteminin önleyici tedbirler, erken teşhis yöntemleri ve vaka takibi için gerekli unsurlardan yoksun olduğunu; birçok hastanın Gazze’de bulunmayan radyoterapiye ihtiyaç duyduğu ancak yurt dışına çıkışlarının engellendiğini hatırlattı.

Hastanelerin durumu ve acil çağrı

Bakanlık yetkilileri ile hükümet ve insan hakları raporlarına göre, halen hizmet vermeye çalışan hastaneler ve sağlık merkezleri de İsrail’in bombardımanı, yıkımı ve ilaç-malzeme girişini engellemesi sonucu bölümlerinin bir kısmını kaybetmiş durumda ve halka ancak "kısmi hizmet" sunabiliyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin daha önceki açıklamasına göre, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 12 bin 500 kanser hastası ölüm tehlikesiyle karşı karşıya ve acilen tedaviye ihtiyaç duyuyor.

