Gazze: Sağlık Bakanlığı Nasır Hastanesi Saldırısını Kınadı — Uluslararası Topluma Acil Çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus’taki Nasır Hastanesine yapılan saldırıyı kınayarak uluslararası topluma sağlık hizmetlerini koruma çağrısında bulundu; ilk belirlemelere göre 20 ölü.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:14
Gazze Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesine Yapılan Saldırıyı En Sert Şekilde Kınadı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in bu sabah Han Yunus’ta bulunan ve güney Gazze Şeridi’ndeki tek devlet hastanesi olan Nasır Hastanesini doğrudan hedef almasını en sert şekilde kınadı.

Saldırının Etkileri

Bakanlık, saldırının sağlık çalışanları, basın mensupları ve sivil savunma ekiplerini hedef aldığını; bunun sonucu olarak ölümlere yol açtığını ve bunun sağlık sisteminin sistematik biçimde yok edilmesinin ve soykırımın bir parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, bunun tüm dünyaya ve insani değerlere karşı bir meydan okuma olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre aralarında sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakanlık, bombardımanın büyük bir panik ve kargaşaya yol açtığını, ameliyathane hizmetlerini durdurduğunu ve hastaların tedavi haklarından mahrum bırakıldığını belirterek, Gazze’de kalan son sağlık hizmetlerinin korunması için uluslararası toplum ve ilgili tüm kurumlara acil müdahale çağrısı yaptı.

'Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelmektedir.'

