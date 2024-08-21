Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Aksa Hastanesi İçin Koruma Çağrısı

Gazze'deki Aksa Hastanesine Koruma Çağrısı

Gazze'de, Sağlık Bakanlığı, Aksa Şehitleri Hastanesinin korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Deyr el-Belah'taki hastane, İsrail ordusunun karadan devam eden saldırıları nedeniyle tehlike altında.

İsrail Ordusunun Saldırıları

Sağlık Bakanlığı, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin hedef alınma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bakanlık, gerekli önlemlerin alınması için tüm uluslararası kuruluşlara başvuruda bulundu.

Hastanelerin Durumu

Açıklamada, "Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kurumlarından, sağlık personelimizin ve hastalarımızın korunması için gerekeni yapmalarını bekliyoruz," ifadeleri yer aldı. İsrail'in yaklaşık 320 gündür süren saldırıları sonucunda, bölgedeki 34 hastane ve 80 sağlık merkezi kullanılamaz hale geldi.

Civiller Üzerindeki Etki

İsrail ordusunun hedef aldığı sağlık kuruluşları arasında 162 sağlık merkezi ve 131 ambulans bulunuyor. Bu süreçte 885 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İnsanlık Dramı

Gazze'de, sınır kapılarının kontrol altında tutulması ve insani yardımların engellenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla Filistinli zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. 7 Ekim 2023'ten beri, saldırılarda en az 16.480 çocuk ve 10.980 kadın dahil olmak üzere toplam 40.223 kişi hayatını kaybetti.

Şu anda binlerce mağdur, enkaz altında kalmış durumda. Sivil altyapının hedef alındığı bu çatışma ortamında, hastane ve eğitim kurumları da büyük hasar görmekte.