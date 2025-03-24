Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Hastane Saldırısına Uluslararası Soruşturma Çağrısı

Gazze Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Soruşturma Talep Ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği acımasız saldırının yeni bir savaş suçu olduğunu belirterek, bu saldırıya yönelik bağımsız uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Açıklamalarda Bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş

Berş, yaptığı yazılı açıklamada, "(Nasır Hastanesi'ne düzenlenen) Bu saldırı, İsrail'in sivillere ve sağlık tesislerine yönelik tekrar eden ihlallerine eklenen yeni bir savaş suçudur. Bu saldırılar, hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almayı yasaklayan uluslararası insancıl hukuku ve uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Berş ayrıca, "Bu iğrenç suç, sadece İsrail'in masumların hayatı karşısındaki kayıtsızlığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda hasta ve yaralıların en üst düzeyde bakıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde hayat kurtaran tıbbi hizmetlerin sağlanmasını da engelliyor." şeklinde konuştu.

Uluslararası Topluma Acil Çağrı

Uluslararası toplumu ve insan hakları kuruluşlarını ciddi ihlalleri durdurmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için acil şekilde harekete geçmeye çağıran Berş, bu saldırının detaylarını ortaya çıkarmak ve suçluların cezalandırılmasını sağlamak üzere bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması talebinde bulundu.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü bombalamıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıda Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un da yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef almış durumda ve toplamda 34 hastane hizmet dışı kaldı.