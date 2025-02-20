Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı

Gazze'deki Hastanelerde Oksijen Krizi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki oksijen eksikliği nedeniyle yaşanan zor koşullara dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Müsteşar Yardımcısı Bessam Hamadin, özellikle oksijen üretim ve depolama sistemlerinin 'çok kısıtlı imkanlarla' çalıştığını belirtti.

İnsani Koşullar Derinleşiyor

Hamadin, Gazze'deki sağlık sisteminin ve hastanelerin sistematik olarak tahrip edildiğine işaret ederek, bu durumun insani koşulları daha da zor hale getirdiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında 10 elektrik üretim istasyonunun tahrip edildiğini ve bu durumun hasta ve yaralıların yaşamlarını tehdit eden oksijen eksikliğine yol açtığını belirtti.

Artan Yoğunluk ve Acil İhtiyaçlar

İsrail saldırılarında yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşlerinin hastanelerdeki yoğunluğu artırdığına dikkat çeken Hamadin, dünya genelindeki Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan, oksijen istasyonlarının girişine izin verilmesi ve sağlık tesislerine oksijen sağlanmasının sürdürülebilirliğinin garanti altına alınmasına yönelik baskı yapmalarını talep etti.

İstatistiklerle Yıkım

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin güncel verilerine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda, 38 hastaneden 34'ü zarar görmüş durumda. Sadece 4 hastane, ciddi ilaç ve tıbbi ekipman eksikliklerine rağmen sınırlı kapasiteyle faaliyetine devam edebilmektedir.

Sağlık Sektörüne Yöneyen Saldırılar

İsrail ordusunun saldırılarında 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kalırken, 162 sağlık kurumu da hasar gördü. Ambulansların hedef alındığı saldırılarda 136 aracın imha edilmesi, sağlık ekiplerinin acil durumlara müdahale yeteneğini büyük ölçüde felç etti.

Son olarak, sağlık personelinin de hedef alındığı belirtilirken, medyanın reportlarına göre, 331 sağlık sektörü çalışanı şehit oldu.