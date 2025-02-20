Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki oksijen sıkıntısının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:00
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı

Gazze'deki Hastanelerde Oksijen Krizi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki oksijen eksikliği nedeniyle yaşanan zor koşullara dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Müsteşar Yardımcısı Bessam Hamadin, özellikle oksijen üretim ve depolama sistemlerinin 'çok kısıtlı imkanlarla' çalıştığını belirtti.

İnsani Koşullar Derinleşiyor

Hamadin, Gazze'deki sağlık sisteminin ve hastanelerin sistematik olarak tahrip edildiğine işaret ederek, bu durumun insani koşulları daha da zor hale getirdiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında 10 elektrik üretim istasyonunun tahrip edildiğini ve bu durumun hasta ve yaralıların yaşamlarını tehdit eden oksijen eksikliğine yol açtığını belirtti.

Artan Yoğunluk ve Acil İhtiyaçlar

İsrail saldırılarında yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşlerinin hastanelerdeki yoğunluğu artırdığına dikkat çeken Hamadin, dünya genelindeki Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan, oksijen istasyonlarının girişine izin verilmesi ve sağlık tesislerine oksijen sağlanmasının sürdürülebilirliğinin garanti altına alınmasına yönelik baskı yapmalarını talep etti.

İstatistiklerle Yıkım

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin güncel verilerine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda, 38 hastaneden 34'ü zarar görmüş durumda. Sadece 4 hastane, ciddi ilaç ve tıbbi ekipman eksikliklerine rağmen sınırlı kapasiteyle faaliyetine devam edebilmektedir.

Sağlık Sektörüne Yöneyen Saldırılar

İsrail ordusunun saldırılarında 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kalırken, 162 sağlık kurumu da hasar gördü. Ambulansların hedef alındığı saldırılarda 136 aracın imha edilmesi, sağlık ekiplerinin acil durumlara müdahale yeteneğini büyük ölçüde felç etti.

Son olarak, sağlık personelinin de hedef alındığı belirtilirken, medyanın reportlarına göre, 331 sağlık sektörü çalışanı şehit oldu.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
4
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı
5
Malatya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
6
Bartın'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?