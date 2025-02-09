Gazze Sağlık Bakanlığı: Son 24 Saatte 8 Filistinlinin Naaşı Hastanelere Ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Korkutucu Açıklama

İsrail ordusunun sıklaştırdığı saldırıların ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte hastanelere 8 Filistinlinin daha naaşı ulaştırıldı.

Kayıplar ve Yaralı Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 48 bin 189 olduğunu duyurdu. Ayrıca, yaralı sayısının da 111 bin 640'a yükseldiği bilgisi verildi.

Son 24 saatte, 1 kişinin daha saldırıda hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, enkaz altında hala ulaşılamayan cenazelerin bulunmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Enkaz Altında Kaybolanlar

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin hala enkaz altında kaybolduğunu ifade etmişti. Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, 61 bin 709'dan fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Ayrıca, 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi ise enkaz altında kayboldu." diyerek durumu özetlemişti.