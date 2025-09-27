Gazze Sağlık Sistemi Çöktü: Kuzey ve Gazze Kentindeki 20'den Fazla Hastane Hizmet Dışı

Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle kuzey ile Gazze kentinde 20'den fazla hastanenin hizmet dışı kaldığını ve sistemin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:31
Sağlık Bakanlığı: Hastaneler, sağlık merkezleri ve ambulanslar doğrudan hedef alındı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023

Açıklamada, Gazze kenti ve kuzeyde 20’den fazla hastanenin İsrail tarafından doğrudan hedef alındığı ve hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Hizmet dışı kalan hastaneler: Rantisi, el-Uyun, Kemal Advan, Endonezya, Beyt Hanun, Durra, Hayfa, Yemen es-Said, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, el-Avde (Cibaliya), Hamed Rehabilitasyon Hastanesi, el-Kerame, St. John's Hastanesi, Müslüman Uzmanlık Hastanesi, Uzman Göz Hastanesi, Mehdi Doğum Hastanesi, el-Hayat, Kudüs Hastanesi ve Ürdün Sahra Hastanesi.

Bakanlık, şu anda ağır şartlar altında hizmet veren tesislerin de ağır tehdit altında olduğunu vurguladı. Bu tesisler arasında Şifa Tıp Kompleksi, El-ehli Arap Hastanesi (Kudüs), El-Hilal Sahra Hastanesi ve birkaç merkez sayıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in yalnızca hastaneleri değil, sağlık merkezlerini ve ambulansları da doğrudan hedef aldığına dikkat çekildi. Bakanlık, kuzey ve Gazze kentindeki hastanelerin çöktüğünü, sağlık sisteminin ölüm-kalım savaşı verdiğini belirtti.

Bakanlık, hastanelerin tamamen çökme ve sağlık sisteminin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.

