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Gazze Şeridi: Dünyanın En Ciddi Gıda Krizinin Merkezi

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nin en ciddi gıda krizinin yaşandığı yer olduğunu belirtti. Dünyada açlık tehlikesi artıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:02
Gazze Şeridi: Dünyanın En Ciddi Gıda Krizinin Merkezi

Gazze Şeridi'nde Gıda Krizi Alarmı

Birleşmiş Milletler (BM) yayımladığı "2024 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme" raporunda, Gazze Şeridi'nin nüfusunun yüzde 80'inin yerinden edildiğini belirterek, bu bölgenin "en ciddi gıda krizinin yaşandığı yer" olduğunu vurguladı.

Dünya Genelinde Açlık Sorunu

2023 yılında dünya genelinde 713 ila 757 milyon kişinin yetersiz beslenme sorunu yaşadığı ve yaklaşık 733 milyon kişinin açlık tehdidi altında olduğu tespit edildi. Her 11 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği ifade edilen raporda, Asya, Karayipler ve Afrika'nın güney bölgelerinde açlık seviyelerinin arttığı kaydedildi.

Gazze'deki Durum

Gazze Şeridi'nde 576 bin kişi, "felaket düzeyinde" gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Rapora göre, bu durumun devam etmesi halinde 2024 Temmuzuna kadar nüfusun yarısının açlık tehlikesi ile karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

Sudan ve Diğer Ülkelerdeki Kriz

Sudan'da da durum giderek kötüleşiyor. 20 milyon kişi gıda krizinin etkilerini yaşıyor. Ülkede iç savaş ve kuraklık gibi etkenler, gıda güvensizliğini artırıyor.

Finansal Kaynak Yetersizliği

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için 2030'a kadar milyarlarca dolara ihtiyaç var. Ancak aleyhte olan durum, finansmana erişimin az olmasıdır, bu da açlık sorununu daha da derinleştiriyor.

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