Gazze Şeridi'nde 17 Aydır Elektrik Kesintisi: İnsanlık Krizi Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'ye elektrik tedarikini durdurması, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor. Uzmanlar, bu kararın siyasi hamle olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:46
Gazze Şeridi'nde 17 Aydır Elektrik Kesintisi: İnsanlık Krizi Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'ye Elektrik Tedarikini Durdurma Kararı

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'te başlayan ve halen süren elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta kalmaya devam ediyor. İsrail'in bu bölgede elektrik tedarikini durdurması, enerji alanındaki zorlukları yeniden gündeme getirdi.

Uzman Görüşleri ve İç Politika

Tel Aviv'in değişken hamleleri, Gazze'deki Hamas ile esir takası müzakereleri üzerinde baskı oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumu iç politika dinamikleriyle ilişkilendiriyor.

Gazze'nin Enerji İhtiyaçları

17 aydır devam eden soykırım sürecinde, Gazze Şeridi'nde günde 500 megavata ihtiyaç varken, mevcut kapasite sadece 212 megavat olarak öngörülmüştür. Elektrik kesintileri nedeniyle P adıco, güneş enerjisinden elektrik sağlayan 'Enerji Umudu' projesini başlatmış, ancak Ekim 2023'teki saldırılar bu projeyi olumsuz etkilemiştir.

Altyapıya Verilen Zarar

Gazze'deki dağıtım ağlarının %70'inin tahrip edildiği açıklanmıştır. Bu durum, acil ekipmanların eksikliği nedeniyle onarımların yapılamaması ve enerji dağıtımının aksaması ile sonuçlanmıştır. Acil müdahale çağrıları artmaktadır.

Sağlık Sektöründeki Kriz

Elektrik kesintileri, hastanelerin çalışmalarını zorlaştırmakta ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Euro-Med raporuna göre, keyfi elektrik kesintileri nedeniyle sağlık merkezleri birçok kez faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.

Su ve Gıda Güvenliği Tehlikesi

Su kaynaklarının pompalama işlemlerinin durması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açmış, gıda krizini derinleştirmiştir. Elektrik ve yakıt kesintisi fırınları çalışamaz hale getirmiş, halkı açlık eşiğine getirmiştir.

Eğitim Sistemi ve Gelecek

İnsani kriz, eğitim sistemini de olumsuz etkileyerek öğrencilerin okula dönüşlerini zorlaştırmaktadır. Elektrik sorunları, 2024'te eğitime yönelik planları sürdürmek için büyük bir engel teşkil etmektedir.

Sonuç

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen tarafından yapılan açıklama ile Gazze Şeridi'ndeki elektrik tedarikinin durdurulması kararı, bölgedeki insanlık dramını daha da derinleştiriyor. Sınır kapılarının kapanması ile olanaksız hale gelen insani yardımlar, Gazze’de yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

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