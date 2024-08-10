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Gazze Şeridi'nde 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölen gazeteci sayısı 168'e ulaştı. Uluslararası toplumdan eyleme geçilmesi istendi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 05:36
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 05:36
Gazze Şeridi'nde 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Gazetecilere Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda iki Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Öldürülen Gazeteciler Kimlerdir?

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri duyuruldu. Filistin Televizyonu'nda görevli Temim Ahmed Ebu Muammer ve El-Aksa Kanalı'nda çalışan Abdullah Mahir es-Susi adlı gazetecilerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası Toplumdan Tepki ve Çağrı

Açıklamada ayrıca, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların kınandığı vurgulanarak, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden İsrail'in bu eylemlerinin durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi. İsrail’in uluslararası mahkemelerde yargılanması ve gazetecilere yönelik suikastları sonlandırması için adreslerine baskı yapılması talep edildi.

Bu gelişmelerle birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin toplam sayısı 168’e ulaşmış oldu.

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