Gazze Şeridi'nde 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Gazze Şeridi'nde, Filistin Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başladığını duyurdu, zorluklara rağmen eğitim sürdürülecek.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:49
Gazze Şeridi'nde 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Gazze Şeridi'nde Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, 2024-2025 yeni eğitim öğretim yılının bugün başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin içinden geçtiği olağanüstü koşullar altında, soykırımın yol açtığı büyük yıkım, ciddi kaynak ve imkan sorunu gibi ağır zorluklara rağmen eğitim yılı başlıyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Filistinli çocukların eğitim hakkının korunacağı ve yıkılmayan ya da onarılarak eğitime hazır hale getirilen okullar ile oluşturulan alternatif eğitim noktalarının üzerinden eğitim sürecinin sürdürüleceği vurgulandı. Bunun yanı sıra, okula gidemeyen öğrenciler için uzaktan eğitim seçeneklerinin devam edeceği aktarıldı.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Bakanlık, okul binalarında barınan ailelere tüm sınıfları öğrencilere tahsis etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Eğitim hakkı başta olmak üzere insan haklarıyla ilgilenen uluslararası kurumlar ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, eğitim için gerekli malzemelerin bölgeye girişine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nde Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Ahmed en-Neccar, İsrail saldırılarının eğitim alanında benzeri görülmemiş bir felakete yol açtığını belirtti. Neccar, okulların %85'inin hizmet dışı kaldığını ve üst öğrenimdeki sorunları dile getirdi. Ayrıca, saldırılarda yaklaşık 1200 üniversite öğrencisinin ve 150 akademisyenin yaşamını yitirdiğini, 140 üniversite binasının da zarar gördüğünü ifade etti.

Koordinasyon ve Acil Müdahale Planları

Neccar, eğitim kurumlarının kasıtlı olarak tahrip edilmesinin eğitim sürecinin yeniden canlandırılmasını zorlaştırdığını vurguladı. Bu nedenle, hızlı çözümler bulmak için yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışarak acil müdahale planı geliştirildi. Plan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasını ve 2024-2025 yılının itibariyle özel oturumlar düzenlenerek başlatılmasını öngörüyor.

Neccar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki öğrencilere ve eğitim kurumlarına yönelik suçlarını belgeleme çağrısını da açıkladı.

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