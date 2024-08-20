Gazze Şeridi'nde Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları ve Gazeteci Ölüm Sayısı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 170'e ulaştı. Gözaltına alınmalar, hedefli saldırılar ve savaş koşulları altında çalışan gazeteciler, bu süreçte yoğun bir tehdit altındalar.

Son Kurban: Hamza Abdurrahman Murteci

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, son saldırıda Filistinli gazeteci Hamza Abdurrahman Murteci yaşamını yitirdi. Murteci, Gazze’nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi’nde, yerinden edilen sivillerin sığındığı Mustafa Hafız Okulu'nu hedef alan bir hava saldırısında öldürüldü.

Uluslararası Tepkiler ve Çağrılar

Açıklamada, İsrail ordusunun gazetecileri hedef almasının kınandığı ve bu durumlardan sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca, uluslararası topluma ve basın örgütlerine çağrıda bulunularak, Filistinli gazetecilerin öldürülmesini önlemek için İsrail'e yaptırımlar uygulanması ve uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği vurgulandı.

Filistin basınının daha önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri, "Filistin'in sesini susturmak ve gerçekleri gizlemek" amacıyla sistematik olarak hedef aldığını belirtti.