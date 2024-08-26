Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze Şeridi'nde Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu 7 Ekim'den bu yana 171 gazeteci yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 22:32
Gazze Şeridi'nde Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Gazeteci Ölümü

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte, bölgede ölen gazeteci sayısının 171'e yükseldiği bildirildi.

Son Olay: Nayif Taima

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, sürdürdüğü haber çalışmaları sırasında Nayif Taima'nın yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Gazze'de gazetecilerin maruz kaldığı saldırılar kınanarak, bu durumun büyük bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

Uluslararası Tepki ve Çağrı

Söz konusu açıklamada, İsrail'in gazetecileri hedef almasının kabul edilemez olduğu ifade edilerek, uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu. Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları durdurmak amacıyla caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlenen suçlarla ilgili uluslararası mahkemelerde yargılanması talep edildi.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!