Gazze Şeridi'nde Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Gazeteci Ölümü

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte, bölgede ölen gazeteci sayısının 171'e yükseldiği bildirildi.

Son Olay: Nayif Taima

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, sürdürdüğü haber çalışmaları sırasında Nayif Taima'nın yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Gazze'de gazetecilerin maruz kaldığı saldırılar kınanarak, bu durumun büyük bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

Uluslararası Tepki ve Çağrı

Söz konusu açıklamada, İsrail'in gazetecileri hedef almasının kabul edilemez olduğu ifade edilerek, uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu. Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları durdurmak amacıyla caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlenen suçlarla ilgili uluslararası mahkemelerde yargılanması talep edildi.