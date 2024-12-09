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Gazze Şeridi'nde Çatışma: 3 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki çatışmada 3 askerinin öldüğünü ve 12'sinin yaralandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:20
Gazze Şeridi'nde Çatışma: 3 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu'ndan Çatışma Açıklaması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmada 3 askerinin hayatını kaybettiğini ve 12 askerinin yaralandığını bildirdi.

Cibaliya Bölgesindeki Kayıplar

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'ndan 3 askerin Cibaliya bölgesindeki çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, aynı çatışmada yaralanan 12 askerin olduğu ifade edildi.

Son Durum

İsrail ordusunun 27 Ekim 2023’te başlattığı kara saldırıları sonrasında, Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısının 385 olduğu bildirildi.

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