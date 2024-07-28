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Gazze Şeridi'nde Cilt Hastalıkları Tehlikesi

Gazze'de hijyen eksikliği ve çevre kirliliği nedeniyle cilt hastalıkları yaygınlaşıyor. Çocuklar en çok etkilenen grup.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:40
Gazze Şeridi'nde Cilt Hastalıkları Tehlikesi

Gazze Şeridi'nde Cilt Hastalıkları Yaygınlaşıyor

Rana Ebu Kernub'un Açıklamaları: "Okullar hijyenik değil, aşırı kalabalık durumda ve çevre kirliliği had safhada. Atık sular ve çöpler her yeri kaplamış. Temiz suya erişim yok, yiyecekler dahi sağlıklı değil. Bu koşullar, çocukların cilt hastalıklarına yakalanmasına sebep oluyor."

Hastanelerde Tedavi Çabaları: İsrail ablukası altında sıkışan Gazze Şeridi'nde, çevre kirliliği ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği, cilt hastalıklarının yayılmasına yol açıyor. Özellikle çocuklar, uyuz ve su çiçeği gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor.

Çocukların Sağlığı Tehlikede

Kuzey Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde, cilt hastalıklarından muzdarip çocuklar sınırlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Seca Kireyyim, "Çocuklar yeterli beslenemiyor, tedaviye ulaşamadıkları için büyük sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Dünya ülkelerine sesleniyorum; lütfen bu çocuklara merhamet edin," dedi.

Doktorların Uyarıları

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden doktor Muhammad eş-Şeyh, mevcut durumu şöyle özetledi: "Yüksek nüfus yoğunluğu ve çevresel kirlilik, cilt sorunlarını arttırıyor. Temiz su ve ilaç erişiminin sağlanması, atık suların yönetimi ve gıda güvenliği konularında acil önlemler alınmalı."

Ailelerin Zor Durumu

Gazze'nin kuzeyinde, Beyt Hanun ve Yeni Beyt Lahiya bölgelerinde birçok aile okullarda yaşıyor. Muhammed Besyuni, "Okullarda çok sayıda aile aynı mekanda kalıyor. Herkes maddi sıkıntı içinde, yiyecek almak için paraları yok," dedi.

Deyr el-Belah bölgesinde ise Nusra Ebu'l Ata, "Hepimiz cilt rahatsızlıkları yaşıyoruz. Hijyen yok, ilaç bulmak imkansız," diye konuştu. Eşi ve çocukları saldırılar sonucu hayatını kaybeden Müdellel Selman Ebu'l Ata ise, birçok kez göç ettiklerini ve hijyen eksikliğinden kaynaklanan cilt hastalıklarıyla mücadele ettiklerini belirtti.

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