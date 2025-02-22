Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Gazze'de 10 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:57
Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

Gazze Şeridi'nde, 10 yaş altındaki yaklaşık 600 bin Filistinli çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyası başladı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada kampanyanın başlatıldığını duyurdu.

Tehdit Altındaki Çocuklar

Lazzarini, aşılamanın, kanalizasyon suyunda çocukların hayatlarını tehlikeye atan çocuk felci virüsünün varlığının tespit edilmesi üzerine başlatıldığını vurguladı. Gazze genelinde 10 yaş altı çocukları aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Lazzarini, bu durumun büyük bir sağlık tehdidi olduğunu belirtti.

Kampanya İşbirliği ile Yürütülüyor

Aşılama çalışmaları, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve UNRWA işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat'ta kanalizasyon suyunda çocuk felci virüsünün tespit edilmesi üzerine bu kampanyanın 22 Şubat Cumartesi günü başlayacağını açıklamıştı.

Kampanya Süresi ve Gelecek Planları

Kampanyanın toplam 3 gün süreceği ve ihtiyaç duyulması halinde iki gün daha uzatılabileceği belirtilmiştir. Bu süreçte, aşı olamayan çocukların sağlıkları için gereken önlemlerin alınacağı ifade edildi.

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