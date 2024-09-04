Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşısı Kampanyası Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde Yeni Aşılar Ulaştı

Filistin, İsrail tarafından sürdürülen çatışmaların gölgesinde, Gazze Şeridi'nde yürütülen aşılama kampanyasına 350 bin doz çocuk felci aşısı gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada Bulunan Detaylar

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, aşıların bu akşam Gazze’ye ulaştığını ve Deyr el-Belah’taki soğuk hava depolarında muhafaza alınacağını bildirdi. Bu yeni dozlarla birlikte, bölgeye ulaşan toplam aşı miktarı yaklaşık 1 milyon 600 bin doza ulaştı. Bu miktarın ise 1 günlükten 10 yaşına kadar olan tüm çocukların aşılanması için yeterli olduğuna dikkat çekti.

Aşılama Kampanyası ve İşbirlikleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle başlatılan aşılama kampanyası, Gazze'deki 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu hedef alıyor. Kampanya, Deyr el-Belah’ta 1 Eylül’de başlamış olup 4 Eylül’e kadar devam edecek.

İlk Gün Sonuçları

Kampanyanın ilk gününde 86 bin 600, ikinci gününde ise 74 bin 430 çocuğun aşılandığı belirtildi. Bu veriler ışığında, toplamda 161 bin çocuğa ulaşılmasının yanı sıra hedeflenen 156 bin 500 çocuğun aşılanmış olduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. Bu durum, aşı kampanyasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.