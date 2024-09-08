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Gazze Şeridi'nde Çocuk Felcine Karşı Aşılama Kampanyası Başladı

Gazze Şeridi'nde 443 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı. Aşılama oranı yüzde 69'u buldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:27
Gazze Şeridi'nde Çocuk Felcine Karşı Aşılama Kampanyası Başladı

Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşılaması

Gazze Şeridi'ndeki 443 bin çocuğun çocuk felci aşısı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Bakım Genel Müdürü Musa Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaş altındaki 443 bin çocuğun ilk doz çocuk felci aşısını aldığını, bu rakamın Gazze'deki çocukların yüzde 69'una denk geldiğini ifade etti.

Aşılama Süreci ve Başarılar

Abid, bölgede yapılan aşılama işlemlerinin tamamlandığını ve beklenenin üzerinde iyi sonuçlar elde ettiklerini kaydetti. Orta kesimlerde (Deyr el-Belah, Nusayrat, El-Bureyc, El-Meğazi ve Ez-Zavayide) 195 bin çocuğun aşılandığını ve bu rakamın 160 binlik hedefin üzerinde olduğunu iletti.

Güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerinde ise, dün akşama kadar 248 bin çocuğun aşılandığını ve bu rakamın 300 bine ulaşmasının amaçlandığını belirtti.

İsrail ile Koordinasyon Problemleri

Abid, İsrail'in çıkardığı zorluklara da dikkat çekerek, doğudaki güvenli olmayan savaş bölgelerinde koordinasyon konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Ayrıca, Han Yunus ile Refah'ın doğusundaki 7 noktaya ulaşmak için 4 gündür onay beklediklerini ekledi. Aşılama kampanyasının bir sonraki aşaması salı günü Gazze'nin kuzeyinde başlayacak.

Uluslararası İşbirliği

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle 600 binden fazla çocuğu kapsayan aşılama kampanyası başlatıldı. Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için kampanya 31 Ağustos'ta başladı.

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