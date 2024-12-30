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Gazze Şeridi'nde Donarak Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

Gazze Şeridi'nde son bir haftada donarak ölenlerin sayısı 6'sı bebek toplam 7'ye ulaştı. Şiddetli soğuklar, yaşam koşullarını zorlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:26
Gazze Şeridi'nde Donarak Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

Gazze'deki Soğuk Hava Krizi Derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ardından, dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'sı bebek toplam 7'ye yükseldi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk hava koşullarının ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Ailelerin Dramı ve Yaşam Mücadelesi

Sevabite, şiddetli soğuklar nedeniyle yaşamını yitiren Ali el-Batran adlı bebeğin durumunu aktardı. Ali’nin ikiz kardeşi Cuma el-Batran da şiddetli soğuk nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Böylece son bir haftada soğuktan ölen bebek sayısı 6'ya çıktı. Ayrıca, gün içerisinde bir sağlık çalışanının da aynı sebeple yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sevabite, “Dondurucu soğukların tehlikesi konusunda defalarca uyarıda bulunmuştuk” diyerek uluslararası topluma ciddi bir çağrıda bulundu. Yerinden edilen bu halkın yaşadığı zor koşullara dikkat çeken Sevabite, “Bizi yok etmeye çalışırken evlerimizi yıkılan, yerlerinden edilen ve sınır dışına itilmekte olan halkımıza bir an önce yardım edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Sıkıntıları Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son saldırılar sonucu Gazze'nin 2,3 milyon nüfusunun neredeyse tamamı yerinden edildi. Bölgede kalan Filistinliler, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Soğuk havanın gelmesiyle birlikte yaşam koşulları daha da zorlaşmış durumda. Çadırlarda kalan aileler, kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel ihtiyaçlardan mahrum olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Soğuk hava, aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan bebeklerin hayatını daha da tehdit etmektedir. Bu minik bedenler, dondurucu soğuklara karşı mücadele etmekte zorlanıyor.

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