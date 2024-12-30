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Gazze Şeridi'nde Dondurucu Soğukta 6 Bebek Hayatını Kaybetti

Son bir haftada Gazze Şeridi'nde donarak ölen bebeklerin sayısı 6'ya yükseldi. İkiz bebeklerden biri de soğuk hava koşullarında yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:08
Gazze Şeridi'nde Dondurucu Soğukta 6 Bebek Hayatını Kaybetti

Gazze'de Dondurucu Soğuklar Hayat Aldırıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların ve üstüne gelen dondurucu soğukların etkileri Gazze Şeridi'nde derinden hissediliyor. Son bir haftada donarak hayatını kaybeden bebeklerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ali ve Cuma el-Batran'ın Trajedisi

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in zorla yerinden ettiği ailelerin yaşadığı çadırlarda bir bebek olan Ali el-Batran, soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu trajedinin ardından, Ali'nin ikizi Cuma el-Batran da bir gün sonra şiddetli soğuklar sebebiyle hayatını kaybetti.

Bu olaylar, toplamda son bir hafta içinde Gazze Şeridi'nde dondurarak ölen bebek sayısının 6'ya çıkmasına neden oldu. Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, her 10 kişiden 9'u yerinden edilmiş durumda.

Kötüleşen Yaşam Koşulları

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğu, İsrail saldırıları sonucu oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda barınmak zorunda kalıyor. Kış mevsiminin gelişiyle, bu çadırlarda yaşayan aileler için kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği, durumlarını daha da zorlaştırıyor.

Özellikle bebeklerin ve çocukların minik bedenleri, açık hava koşullarında uzun süre kaldıklarında soğuktan etkilenerek hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Bu zorlu yaşam şartları, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine neden oluyor.

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