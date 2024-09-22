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Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti, sivil altyapı büyük zarar gördü.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:06
Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi üzerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere toplamda 43 Filistinli hayatını kaybetti.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 21 Eylül tarihinde sabah saatlerinden itibaren düzenlenen bu saldırılar, kenti derinden etkiledi.

Saldırılarda 14 çocuk, 5 kadın olmak üzere 43 kişinin yaşamını yitirdiği, ayrıca en az 30 kişinin yaralandığı, bunların 9’unun çocuk olduğu bildirildi.

Hedef Alınan Sağlık Personeli

Refah kentindeki bir ilaç deposunun hedef alınması sonucu Sağlık Bakanlığı personelinden 4 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölen sağlık çalışanı sayısının 990’ı geçtiğini dile getirdi.

İnsan Kaybı ve Tahrip Edilen Altyapı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda toplamda 41 bin 391 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunlar arasında 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın. Ayrıca, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Yıkılan binaların enkazı altında hala binlerce ölü olduğuna dair bilgiler gelirken, sivil halka tahsis edilen hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması büyük bir tahribata yol açtı.

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