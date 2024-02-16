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Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bine dayandı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarına maruz kalan ve açlık ve susuzlukla mücadele eden Filistinli halkın kayıpları artıyor. Son 24 saatte 112 Filistinli daha hayatını kaybederek, toplam ölü sayısı 28 bin 775'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:47
Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bine dayandı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 133 gündür devam eden saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kudra, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinli'nin daha İsrail güçleri tarafından katledildiğini belirtti. Gazze'de ölenlerin sayısı 28 bin 775'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, İsrail'in son saldırılarında 157 Filistinli'nin daha yaralandığını ve Gazze Şeridi'nde yaralıların sayısının 68 bin 552'ye çıktığını açıkladı. Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında ölü bedenler olduğunu ancak İsrail güçlerinin müdahalesi yüzünden sağlık ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere erişemediğini belirtti.

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